Akcje Lyft już tańsze niż w IPO

W drugim dniu notowań akcje Lyft staniały i kosztują już mniej niż w pierwotnej ofercie publicznej, donosi Reuters.

Akcje amerykańskiej spółki parataksówkowej sprzedawano w IPO po 72 USD, co było ceną górną granicą widełek cenowych, które w związku z dużym popytem zostały podwyższone podczas roadshow. W piątek Lyft zadebiutował na Nasdaq. W pierwszym dniu notowań jego akcje drożały nawet do 87,24 USD, czyli o 21 proc. Na zamknięciu wzrost kursu wynosił 9 proc., czyli 78,92 USD. W drugim kurs spółki mocno spadał. W pewnym momencie akcje notowano po 67,78 USD. Ostatecznie kurs tąpnął o prawie 12 proc. do 69,01 USD. Niektórzy przypominają, że podobną zmienność widać było po wejściu na giełdę Facebooka. Niektórzy analitycy twierdzą, że po początkowej euforii do głosu doszły wątpliwości dotyczące wyników spółki. Lyft podwoił w ubiegłym roku przychody do 2,16 mld USD, ale jego strata netto wzrosła do 911 mln USD z 688 mln USD rok wcześniej.

Zobacz więcej Fot. Lyft

- Myślę, że początkowy wzrost był przesadzony z powodu chęci niektórych inwestorów załapania się na akcje spółki, a także z powodu stadnej mentalności IPO – powiedziała Catherine McCarthy z Allianz Global Investors.