Akcje odbijają przed najważniejszymi wynikami

Przed dzisiejszą publikacją rezultatów działalności Microsoftu czy Alphabet sytuacja na rynkach finansowych zaczęła się poprawiać. Weszliśmy w kulminacyjną fazę sezonu wyników, a dziś jeszcze raporty opublikują takie spółki jak Visa, Coca-cola czy Pepsi. Jak dotąd blisko 80% spółek, które przedstawiło wyniki przebiło konsensus. Istnieją więc szanse, że kolejne powinny także zaskakiwać po pozytywnej stronie.

Uwzględniając głęboką przecenę, jaka miała miejsce w końcówce minionego tygodnia, skłoniło to część inwestorów do podkupowania dołków. Dodatkowo popyt na ryzyko ożywiły komunikaty płynące z Ludowego Banku Chin o gotowości do wsparcia ponownie stającej przez koronawirusa gospodarki. Bank po raz kolejny powtórzy, że nie będzie tylko wspierał realnej gospodarki, ale również poprawi sytuację na rynkach finansowych.