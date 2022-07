Akcje Philipsa na najniższym poziomie od 9 lat

Firma obniżyła swoje szacunki dotyczące całorocznego wzrostu sprzedaży do od 1 proc. do 3 proc., z 3 proc. do 5 proc., jednocześnie prognozując wzrost w drugiej połowie z 6 proc. do 9 proc. w związku z dużym portfelem zamówień - informuje CNBC.

Dzisiaj o 9:00, akcje Philips’a były około 10 proc. niższe. Od początku roku, firma zanotowała spadek akcji o prawie 50 proc.

Skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITA) wyniósł 216 mln EUR za trzy ostatnie miesiące (do 30 czerwca), przy czym według sondażu opracowanego przez firmę brakuje średniej prognozy wynoszącej 324 mln.

W tym samym okresie rok wcześniej Philips osiągnął skorygowany EBITA w wysokości 532 mln euro.

Sprzedaż spadła o 7 proc. do 4,17 mld EUR, również brakuje prognoz analityków na poziomie 4,23 mld.