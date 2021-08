Akcje Sainsbury's rosną w wyniku spekulacji o przejęciu

Akcje drugiej co do wielkości brytyjskiej sieci supermarketów wzrosły o prawie 7 proc. po doniesieniach, że amerykański fundusz private equity Apollo Global Management rozważa złożenie oferty jej przejęcia.

Apollo Global Managment, który zarządza aktywami o wartości 88 mld USD, od dłuższego czasu jest zainteresowany inwestycjami w brytyjskie supermarkety. Pod koniec ubiegłego roku fundusz chciał przejąć kontrolę nad siecią Asda, jednak ostatecznie zwyciężyła oferta złożona przez fundusz TDR Capital oraz operatora stacji benzynowych EG Group.

Bloomberg dowiedział się, że amerykański fundusz private equity prowadzi również rozmowy na temat przyłączenia się do konsorcjum kierowanego przez Fortress Investment Group, które ma aktualnie największe szanse na przejęcia czwartej co do wielkości sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii, Morrison’s. Jeśli te plany się powiodą, potencjalna inwestycja w Sainsbury’s prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

Przedstawiciele zainteresowanych stron odmówili oficjalnego komentarza.