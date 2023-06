Akcjonariusze CD Projektu zgodzili się na na buyback wart 500 mln zł i wypłatę 1 zł dywidendy

Walne zatwierdziło także wypłatę dywidendy wysokości 1 zł na akcję z zysku osiągniętego w 2022 roku, donosi agencja podkreślając, że to już trzecia z rzędu dywidenda wypłacona przez spółkę.

Niespełna miesiąc temu CD Projekt poinformował o zwołaniu na 6 czerwca walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podczas którego poza standardowymi uchwałami, np. dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań za miniony rok i udzielenia absolutoriów przewidziano głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Łączna kwota na nabycie akcji własnych wraz z kosztami to 500 mln zł, czyli dwa razy więcej niż wynosił buyback uchwalony w 2016 roku. Spółka wyjaśniała, że celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego. Zarząd może nabywać akcje od dnia podjęcia uchwały do wyczerpania funduszy przeznaczonych na ten cel.