Aktywność budowlana w Wlk. Brytanii gwałtownie hamuje

W czerwcu doszło do wyraźnego spowolnienia w brytyjskiej branży budowlanej. Jej aktywność zeszłą do najniższego poziomu od wrześnie 2021 r., informuje Reuters.

Według szacunków opracowywanych przez S&P Global, wskaźnik PMI dla sektora budowalnego spadł w czerwcu 2022 r. do poziomu 52,6 pkt z 56,4 pkt miesiąc wcześniej. To wynik dużo gorszy od mediany oczekiwań rynku, która zakładała spadek do 55,0 pkt. Co istotne, budownictwo mieszkaniowe skurczyło się po raz pierwszy od początku pandemii Covid-19 z początków 2020 r.

Słabe perspektywy biznesowe i pogarszający się popyt konsumencki z powodu kryzysu związanego z kosztami utrzymania w czerwcu spowodowały zahamowanie wzrostu budownictwa – wyjaśnił Tim Moore, dyrektor ekonomiczny S&P Global. Osłabienie budowlanki stoi nieco w kontraście do pozostałych segmentów gospodarki, choć bardzo często jest pierwszym sygnałem złamania koniunktury. Ogólnobranżowy wskaźnik PMI, obejmujący usługi i przemysł oraz budownictwo, wzrósł w czerwcu do 53,6 pkt z 53,4 pkt w maju. Głównymi przyczynami spadku aktywności w budownictwie na Wyspach Brytyjskich są niepewność co do przyszłości gospodarki oraz obawy związane z inflacją. Bank Anglii prognozuje, że inflacyjny szczyt wypadnie w październiku na poziomie co najmniej 11 proc., co sugeruje kontynuację podwyżek stóp procentowych.