Aktywność gospodarki Niemiec największa od trzech lat

Złożony wskaźnik PMI gospodarki Niemiec osiągnął w marcu największą wartość od ponad trzech lat, donosi Reuters.

IHS Markit poinformował, że złożony PMI gospodarki Niemiec wzrósł w marcu do 57,3 z 51,1 w lutym. Przyczynił się do tego większy niż oczekiwano wzrost wskaźnika aktywności sektora usług, który osiągnął 51,5 w marcu. To jego pierwszy odczyt powyżej 50, granicy miedzy spadkiem i wzrostem aktywności, od sześciu miesięcy. W lutym wskaźnik wynosił 45,7. Opublikowane w środę dane pojawiają się po tym jak w ubiegłym tygodniu poinformowano o największym w historii tempie wzrostu aktywności przemysłu Niemiec w marcu.