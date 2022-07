Aktywność gospodarki strefy euro najniższa od 16 miesięcy

S&P Global podał, że ostateczny PMI gospodarki strefy euro spadł do 52 w czerwcu i jest najniższy od 16 miesięcy. W maju wynosił 54,8. W pierwszym odczycie czerwcowy wskaźnik aktywności sięgał 51,9. Odczyt powyżej 50 oznacza rosnącą aktywność.

Wskaźnik aktywności dominującego w eurolandzie sektora usług spadł w czerwcu do 53 z 56,1 w maju. Pierwotnie szacowano czerwcowy odczyt na 52,8.

Kilka dni temu S&P Global informował, że wskaźnik aktywności przemysłu eurolandu spadł w czerwcu w ostatecznym odczycie do 52,1 z 54,6 w maju. Wstępnie szacowano go na 52. Pesymizm obudził indeks produkcji. Zmniejszył się w czerwcu do 49,3 z 51,3 w maju.

- Czerwcowy PMI sugeruje, że ryzyko jest przechylone na stronę osłabienia gospodarki w tym samym czasie kiedy presja inflacyjna wprawdzie słabnie, ale pozostaje wciąż wysoka – powiedział Chris Williamson, ekonomista S&P Global.