Wąskie gardła w łańcuchach dostaw osłabiły niemiecką działalność produkcyjną we wrześniu, o czym świadczy niższy od oczekiwań odczyt indeksu PMI, pisze Reuters.

Indeks PMI opracowywany przez IHS Markit spadł z 62,6 w sierpniu do 58,4 we wrześniu. Wstępnie oczekiwano, że odczyt wyniesie 58,5.

Na spadek wpłynęły przede wszystkim niedobory półprzewodników i niektórych surowców. Firmy obawiają się, że problemy mogą potrwać do przyszłego roku, co przekłada się na bardziej ostrożne prognozy.

“Optymizm producentów co do perspektyw stale słabnie. We wrześniu wskaźnik spadł do najniższego poziomu od 13 miesięcy” - stwierdził w raporcie IHS Markit.