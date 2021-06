Aktywność produkcyjna w USA wzrosła w maju, gdy stłumiony popyt w warunkach ponownego otwarcia gospodarki zwiększył liczbę zamówień, pisze Reuters.

Instytut Zarządzania Zaopatrzeniem (ISM) podał we wtorek, że jego wskaźnik aktywności produkcyjnej wzrósł z 60,7 w kwietniu do 61,2 w maju. Odczyt powyżej 50 wskazuje na ożywienie w sektorze, który odpowiada za 11,9 proc. amerykańskiego PKB.

Ponad połowa dorosłych Amerykanów jest już w pełni zaszczepiona przeciwko COVID-19, co pozwala władzom znieść ograniczenia związane z pandemią. To powoduje wzrost popytu w całej gospodarce, podobnie jak potężne wsparcie finansowe w ramach pakietu bodźców fiskalnych o wartości 1,9 bln USD.

Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie znikną wąskie gardła w łańcuchach dostaw. Brak pracowników oraz niedobory surowców, takich jak m.in. półprzewodniki wykorzystywane do produkcji pojazdów i elektroniki, doprowadziły do ​​dalszego wzrostu liczby nieukończonych produktów.

Subindeks nowych zamówień podskoczył miesiąc do miesiąca z 64,3 do 67,0. Subindeks zatrudnienia w fabrykach spadł z kolei z 55,1 do 50,9, czyli najniższego poziomu od sześciu miesięcy. Siły roboczej brakuje, mimo że prawie 10 mln Amerykanów pobiera zasiłki dla bezrobotnych.