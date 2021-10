We wrześniu aktywność fabryk w Japonii rosła w najwolniejszym tempie od siedmiu miesięcy, ponieważ suma produkcji i nowych zamówień zmniejszyła się z powodu pandemii, pisze Reuters.

Japońscy producenci znaleźli się pod presją ograniczeń pandemicznych, zakłóceń w łańcuchach dostaw, a także niedoborów surowców, których ceny rosną najszybciej od 13 lat.

Indeks PMI dla przemysłu spadł z 52,7 w sierpniu do 51,5 we wrześniu, co jest najgorszym wynikiem od lutego. Analitycy spodziewali się głębszego spadku i odczytu na poziomie 51,2.