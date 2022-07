Aktywność przemysłowa w USA spadła do najniższego poziomu od dwóch lat

Opracowywany przez Instytut Zarządzania Podażą (ISM) wskaźnik w oszacowaniu na czerwiec 2022 r. spadł do 53 punktów z 56,1 pkt w maju.

Odczyt okazał się znacznie gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała spadek do 54,5 pkt.

Silną tąpnięcie odnotowano w przypadku nowych zamówień. Obrazujący je indeks opadł o niemal 6 pkt do poziomu 49,2 pkt, schodząc poniżej progu 50 pkt oddzielającego rozwój od kurczenia się danego segmentu. To jego najniższy wynik od maja 2020 r.

Jak podkreślają eksperci, zamówienia maleją, gdy wydatki konsumentów spowalniają pod ciężarem inflacji i gromadzą się zapasy.

Stwierdzenie to potwierdza wskaźnik zapasów producentów ISM, który w czerwcu wzrósł do 56 pkt, zbliżając się do najwyższego odczytu od 2010 r.