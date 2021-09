Aktywność przemysłowa w USA wzrosła w sierpniu

Aktywność produkcyjna w USA nieoczekiwanie wzrosła w sierpniu. Na plusie był przede wszystkim subindeks zamówień, jednak wskaźnik zatrudnienia w fabrykach spadł do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy, pisze Reuters.

Instytut Zarządzania Zaopatrzeniem (ISM) podał w środę, że jego indeks aktywności przemysłowej w USA wzrósł w lipcu z 59,5 do 59,9 miesiąc do miesiąca. Analitycy spodziewali się spadku do 58,6. Odczyt powyżej 50 wskazuje na ekspansję w sektorze, który odpowiada za 11,9 proc. amerykańskiego PKB.

Wybiegający w przyszłość subindeks nowych zamówień wzrósł z 64,9 do 66,7 po dwóch miesięcznych spadkach z rzędu. Popyt jest napędzany przez firmy desperacko pragnące uzupełnić swoje niewielkie zapasy. Niedobór surowców nadal powodował wzrost cen zarówno dla producentów, jak i konsumentów, jednak jego dynamika spowolniła. Subindeks cen producenckich spadł miesiąc do miesiąca z 85,7 do 79,4. Wskaźnik zatrudnienia w fabrykach skurczył się miesiąc do miesiąca z 52,9 do 49, co stanowi najniższy odczyt od listopada. Oczekuje się, że niedobór siły roboczej zacznie być mniej odczuwalny we wrześniu dzięki wygaśnięciu rządowych dopłat do zasiłków dla bezrobotnych.