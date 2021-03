Wskaźnik Empire State, pokazujący aktywność przemysłu w stanie Nowy Jork, osiągnął w marcu większą wartość niż oczekiwano.

Fed w Nowym Jorku poinformował, że wskaźnik Empire State wzrósł w marcu do 17,4 z 12,1 w lutym. To jego największa wartość od listopada 2018 roku. Ekonomiści oczekiwali wzrostu wskaźnika do 12,1. Odczyt powyżej zera oznacza wzrost aktywności.