Aktywność przemysłu USA większa niż oczekiwano

Wskaźnik ISM aktywności przemysłu wzrósł w maju do 56,1 z 55,4 w kwietniu. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali spadek wskaźnika do 54,5. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności.

fot. Bloomberg

Reuters zwraca uwagę, że w dane opublikowana w ostatni piątek pokazały mocny wzrost wydatków konsumentów w kwietniu. Popyt na dobra wciąż jest silny nawet pomimo stałego przesuwania się wydatków do obszarów usług.

Majowy subindeks nowych zamówień w przemyśle wzrósł w maju do 55,1 z 53,5 w kwietniu. Subindeks cen płaconych przez firmy przemysłowe spadł w maju do 82,2 z 84,6 w kwietniu, co sugeruje minięcie szczytu inflacji. Problemem wciąż jest znalezienie rąk do pracy. Subindeks zatrudnienia spadł w maju do 49,5 z 50,9 w kwietniu. To jego pierwszy spadek poniżej 50 od sierpnia ubiegłego roku.