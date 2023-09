Aktywność sektora usług w USA niespodziewanie najwyższa od 6 miesięcy

Wbrew oczekiwaniom, wskaźnik ISM aktywności amerykańskiego sektora usług wzrósł w sierpniu, a nie spadł.

Wskaźnik wzrósł do 54,5 w sierpniu, a oczekiwano spadku do 52,5. W lipcu wynosił 52,7. Sierpniowy odczyt jest najwyższy od sześciu miesięcy.

Institute for Supply Management wskazał w komentarzu do danych, że przyspieszenie tempa wzrostu sektora usług znalazło odzwierciedlenie we wzrostach wszystkich czterech subindeksów oraz szybszych dostawach do firm usługowych.

Subindeks zatrudnienia wzrósł do 54,7 z 50,7. Subindeks cen wzrósł do 58,9 z 56,8, a nowych zamówień do 57,5 z 55.

Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności.