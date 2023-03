Jak bank centralny obniża inflację? Wywołując bankructwa

Takie mamy czasy, że nie powinniśmy ustawać w wysiłkach, by zrozumieć, w jaki sposób powstaje i znika inflacja i co mogą z nią zrobić rząd oraz bank centralny. Amerykańska historia ostatnich 60 lat dostarcza niezliczonych inspiracji w tym temacie. Dlatego polecam Państwu książkę Alana Blindera, jednego z najbardziej znanych amerykańskich polityków i bankierów centralnych, pt. „A Monetary and Fiscal History of the United States 1961-2021”. Oczywiście amerykańska gospodarka jest inna niż polska, ale wiele zjawisk w gospodarkach rynkowych funkcjonuje w gruncie rzeczy podobnie i rozważania Blindera powinny interesować każdego, komu bliskie są problemy makroekonomiczne.

Tytułowy cytat pochodzi z rozmowy Bilndera z Paulem Volckerem, prezesem Rezerwy Federalnej USA w latach 1979-87, który odpowiadał za radykalną politykę antyinflacyjną, sprowadzającą tempo wzrostu cen konsumpcyjnych z prawie 15 proc. w kwietniu 1980 r. do niecałych 3 proc. w lipcu 1983 r. Autor spytał słynnego prezesa banku centralnego, jak polityka pieniężna wpływa na inflację. Przez bankructwa – powiedział Volcker. I należałoby dodać, że wedle tej teorii również przez bezrobocie. To bardzo radykalna teoria, ale Blinder wydaje się ją podzielać, ponieważ głęboko wierzy, że o inflacji decyduje to, czy stopa bezrobocia jest powyżej czy poniżej neutralnego dla gospodarki poziomu.

Wedle prostej heurystyki, przytaczanej przez autora i nazwanej „regułą kciuka Brookings” (od nazwy instytutu badawczego), obniżenie inflacji o 0,5 pkt wymaga wyższego o 1 pkt proc. bezrobocia trwającego przez rok. Odnieśmy to do Polski. Żeby obniżyć inflację bazową z obecnych 12 proc. do 2 proc. potrzebowalibyśmy dodatkowych 20 proc. bezrobocia przez rok, lub w bardziej realistycznym scenariuszu dodatkowych 4 proc. przez pięć lat. Załóżmy, że połowę roboty z obniżeniem inflacji wykonają niższe ceny energii, zostajemy z dodatkowymi 2 proc. bezrobocia przez pięć lat. Nie byłaby to na pewno tragedia, bo bezrobocie wynosiłoby 5 proc., mniej niż w jakimkolwiek momencie lat 1990-2016, ale byłoby to bolesne dla społeczeństwa przyzwyczajonego już do niskiego bezrobocia. Lepiej więc, by ta reguła się nie sprawdziła.

Blinder nie jest zresztą osobą przywiązaną do wielkich narracji teoretycznych – jest bardziej lisem niż jeżem (według słynnej klasyfikacji filozofa Izajasza Berlina, który wskazywał, że lisy wiedzą wiele małych rzeczy, a jeże jedną wielką), dopuszcza różne interpretacje. To jest zaletą jego książki. Nie narzuca ona jednego wyjaśnienia. Choć oczywiście autor jest keyenesistą i interpretuje inflację przez pryzmat relacji popytu i podaży w gospodarce (klasyczni ekonomiści uważali, że procesy realne nie mogą wpływać na inflację), krytykuje też różne nurty ekonomii neoklasycznej, które deprecjonują znaczenie tych czynników. Ale Blinder nie wbija nam nic młotkiem do głowy i to jest bardzo ważna pozytywna cecha jego opowieści.

Trzy wątki z książki najbardziej zapadły mi w pamięć, pewnie ze względu na fakt, że mogą stanowić ciekawy punkt odniesienia dla debat ekonomicznych we współczesnej Polsce.

Pierwszym jest mała fala inflacyjna drugiej połowy lat 60. wywołana m.in. wzrostem wydatków fiskalnych na wojnę w Wietnamie. Doradcy ekonomiczni ówczesnego prezydenta Lyndona Johnsona przekonywali go, że wydatki wojenne należałoby finansować poprzez podniesienie podatków, ponieważ w innym razie będą one się nakładały na już wysoki popyt w gospodarce i podgrzewały inflację. Johnson odpowiadał ekonomistom, że nie może tego zrobić, ponieważ podnoszenie podatków zmniejszy poparcie społeczne dla wojny. Według wielu późniejszych interpretacji tamten moment był jednym z wielu powodów uruchomienia dużej fali inflacyjnej kolejnej dekady. Odniesienia do współczesnej Polski narzucają się same.

Kolejny ważny moment, na który chciałem zwrócić uwagę, to okres tzw. wielkiej moderacji (ang. Great Moderation), czyli znaczący spadek zmienności cen i PKB w latach 1985-2009. W tej epoce recesji było mniej, a inflacja była wyjątkowo stabilna. Wśród ekonomistów panuje często przekonanie, że ten spokój wynikał w dużej mierze z sukcesów polityki pieniężnej i postępów w ekonomii dotyczących rozpoznania źródeł zmienności. Wniosek byłby taki, że możemy do tego wrócić. Niestety, jak przekonuje Bilnder, wielka moderacja była w zdecydowanej większości (75-90 proc.) rezultatem szczęścia i mniejszej częstotliwości różnych wstrząsów pochodzących z zewnątrz systemu gospodarczego. Wniosek z tego jest taki, że do niskiej zmienności raczej nie możemy powrócić, a już na pewno nie wyłącznie dzięki polityce makroekonomicznej.

Ale są pewne zjawiska w gospodarce, które stanowią zagadkę i których najlepsi ekonomiści nie potrafią dobrze wyjaśnić. Moją uwagę przyciągnęły trzy wielkie fale cięć podatków – za prezydentury Ronalda Reagana, George’a W. Busha i Donalda Trumpa. Wszystkie zdestabilizowały amerykański budżet i doprowadziły do znaczącego wzrostu długu (wbrew obietnicom ich inicjatorów). Wszystkie te epizody stanowią też ostrzeżenie, że polityczne uwarunkowania mogą zepchnąć stabilność zadłużenia na dalszy plan. Ale jednocześnie – i to jest zagadką – te duże stymulacje fiskalne nie doprowadziły w żaden sposób do destabilizacji inflacji lub przynajmniej wzrostu realnych stóp procentowych. W teorii luźna polityka fiskalna powinna doprowadzić albo do wyższej inflacji, jeżeli nie równoważy jej restrykcyjna polityka pieniężna, albo przynajmniej do wzrostu realnych stóp procentowych – jeżeli bank centralny trzyma inflację w celu. Żadne z tych zjawisk nie miało miejsca. Dlaczego? Bilnder tego moim zdaniem dobrze nie wyjaśnia. Niektóre powody są jasne, jak na przykład rosnący popyt na bezpieczne aktywa wywołany m.in. potężnym nawisem oszczędności z Azji czy strukturalnym wzrostem oszczędności w korporacjach. Ale zabrakło mi u Blindera bardziej kompleksowej odpowiedzi, bo akurat presja fiskalna współcześnie może być dość wysoka i wszyscy szukają odpowiedzi na pytanie, jak przełoży się na inflację.

Ekonomia to nie nauka ścisła, nie wyjaśnia rzeczywistości poprzez niezmienne prawa. Nie mam więc żadnego problemu z tym, że Bilnder nie ma dobrej odpowiedzi na wszystkie zagadki. Wręcz przeciwnie, doceniam ten typ pisania. A książkę Bilndera uważam za ważną pozycję na liście publikacji dotyczących inflacji i polityki makroekonomicznej, poszerzających zrozumienie współczesnych problemów.