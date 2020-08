Alfa Romeo w abonamencie – przyjemność z jazdy bez kupowania

Abonament to nowoczesna forma korzystania z samochodu bez konieczności nabywania go, na okres od 36 miesięcy i rocznym przebiegiem od 10 tys. km, ze stałym czynszem miesięcznym, adresowana do małych i średnich przedsiębiorców. W nowej ofercie możesz wybrać Alfa Romeo Giulię za 2050 zł netto miesięcznie, a Stelvio za 2100 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem AC/OC i pełnym pakietem serwisowym.

Szczegółowa oferta i warunki finansowe są dostępne na https://abonament.alfaromeo.pl.

Program abonamentowy adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, dla których wynajem auta w abonamencie jest prostszy i korzystniejszy niż jego zakup. Abonament Alfa Romeo to nowoczesne rozwiązania w formie wynajmu samochodu na okres 3 lat, ze stałym czynszem miesięcznym i dwoma wygodnymi pakietami zawartych w nich usług. Pakiet Standard obejmuje rejestrację i ubezpieczenie OC, a w opcji Silver dodatkowo otrzymujemy zawarte w racie ochronę AC i pełną obsługę serwisową wraz z Assistance. W obu przypadkach klient ponosi podstawowe koszty związane z eksploatacją samochodu, jak paliwo czy płyn do spryskiwaczy.

Abonament Alfa Romeo to nowy samochód w firmie na prostych zasadach:

• Wpłata własna: od 0%.

• Długość kontraktu: od 36 miesięcy.

• Roczny limit przebiegu: od 10 000 km.

• Zwrot samochodu po okresie wynajmu.

• Ubezpieczenie OC (pakiet Standard).

• Ubezpieczenie OC/AC i pakiet serwisowy (pakiet Silver).

Po zakończeniu umowy Klient może wymienić auto na nowe, odkupić lub zwrócić je do dealera.

W najnowszym abonamencie Alfy Romeo dostępny jest najchętniej nabywany w Polsce model marki, piękny SUV Stelvio w bogato wyposażonej wersji Super, z 200-konną jednostką benzynową, napędem na cztery koła Q4 i 8-stopnową, automatyczną skrzynią biegów kosztuje miesięcznie 2100 zł w zapewniającym pełną ochronę OC/AC i serwisową w pakiecie Silver lub o 321 zł tańszej opcji Standard.

Stylowy sedan Giulia w bogato wyposażonej wersji Super z silnikiem benzynowym 200 KM, napędem na cztery koła Q4 i 8-stopnową, automatyczną skrzynią biegów dostępny jest za 2050 zł w wersji Silver lub 1750 zł w opcji standardowej.

Operatorem programu jest Leasys Polska Sp. z o.o.

