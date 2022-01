Algi morskie oczyszczą powietrze w Madrycie

Władze stolicy Hiszpanii mają nowatorski plan zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście dzięki zainstalowaniu ferm alg morskich. W procesie fotosyntezy pochłaniają one CO2 i uwalniają tlen w ilościach o wiele większych niż drzewa.

Projekt w ramach „Strategicznego planu turystycznego 2020–23” ma wejść w życie w tym roku. Będzie finansowany z funduszy unijnych, a jego koszt to minimum 1,5 mln EUR.

W pierwszym etapie zostanie wyliczony ślad węglowy pozostawiony przez turystykę oraz określona ilość glonów potrzebnych do zrównoważenia zanieczyszczenia środowiska. W drugim będą zainstalowane w różnych punktach miasta fermy z algami. Mają to być urządzenia zwane totemami o średnicy 2,5 metra i wysokości 4 metrów, które zostaną wypełnione wodą z algami morskimi zdolnymi do produkowania i emitowania do atmosfery dużych ilości tlenu. Szacuje się, że glony z jednej wygenerują tyle tlenu, ile 368 drzew.