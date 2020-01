Alior Bank: nadwyżka w obrotach towarowych wpłynie na PKB w IV kwartale

Nadwyżka w obrotach towarowych, wynosząca po 11 miesiącach ub.r. 1,9 mld euro, w połączeniu z solidnym dodatnim saldem usług powinna pozytywnie wpływać na PKB w IV kwartale 2019 r., podobnie jak w całym ubiegłym roku, uważa analityk Alior Banku Jakub Szczepaniec.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 2019 r. wyniosła 1,9 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny. Z publikacji urzędu wynika, że eksport towarów od początku 2019 r. do listopada zeszłego roku wyniósł 217,3 mld euro i wzrósł o 4,8 proc. rok do roku, a import w tym okresie wyniósł 215,4 mld euro, rosnąc o 2,3 proc.



"W analogicznym okresie ub. roku wg danych GUS dynamiki wynosiły odpowiednio ok. 7 proc. dla eksportu oraz blisko 10 proc. dla importu, podobnie w całym 2018 r. Dane potwierdzają zatem trwające w br. spowolnienie wymiany towarowej w handlu zagranicznym, co jest efektem zarówno słabnącej koniunktury za granicą, m.in. w Niemczech, które odpowiadają w tym roku za ok. 60 proc. naszego eksportu, jak i w kraju" - powiedział PAP Szczepaniec.



Analityk dodał, że za mocniej słabnącą dynamikę importu częściowo odpowiada wysoka baza cen paliw i innych surowców energetycznych z ub. roku.



"Jednocześnie, wobec słabszego importu, zaznacza się nadwyżka w obrotach towarowych (1,9 mld euro do listopada wg GUS), która w połączeniu z solidnym dodatnim saldem usług (wg wczorajszych danych NBP) powinna pozytywnie wpływać na odczyt PKB w IV kwartale, podobnie jak w całym roku" - stwierdził Szczepaniec.



"Listopadowe dane NBP przyniosły niemałą niespodziankę w postaci sporej nadwyżki na saldzie obrotów bieżących, która wyniosła 6,2 mld zł: 1,5 mld euro vs konsensus 0,5 mld euro" - napisali analitycy Alior Banku.



Uznali, że największy wpływ na niespodziankę miało mocno dodatnie saldo obrotów towarowych w wysokości 3,6 mld zł. Analitycy stwierdzili, że to głównie skutek wyraźnego spadku importu (-5,0 proc. rod do roku). Dynamika eksportu z kolei wyniosła minus 1,4 proc. rok do roku.



"Na niższe obroty główny wpływ miała mniejsza liczba dni roboczych w listopadzie 2019, a na słabym imporcie według Narodowego Banku Polskiego dodatkowo zaważyło zmniejszenie dostaw paliw i surowców energetycznych, głównie na skutek spadku cen. Nie zmienia to faktu, iż to kolejny słabszy miesiąc danych o imporcie (w październiku -0,3 proc. rok do roku), co jest lekko negatywnym sygnałem" - stwierdzili ekonomiści z Alior Banku.



Analitycy zauważyli, że saldo usług było w listopadzie mocno dodatnie i wyniosło 10 mld zł, co jest najlepszym tegorocznym wynikiem miesięcznym. "Przychody z tytułu usług wyniosły 25,9 mld zł (najwyższy wynik w historii) i wzrosły o 8 proc. rok do roku. Rozchody wyniosły 15,9 mld zł i wzrosły o 5,4 proc. rok do roku. Publikowane wczoraj dane są pozytywne dla odczytu PKB w IV kwartale 2019 r., zwiększając prawdopodobieństwo mocniejszej kontrybucji eksportu netto" - stwierdzili eksperci.