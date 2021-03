Alior uaktualnił plany. Ponad 100 mln zł oszczędności

Alior Bank zakłada, że rentowność kapitału własnego banku w horyzoncie strategii 2021-2022 przekroczy 5 proc. - podał Alior w aktualizacji strategii. Celem banku będzie również m.in. 4-proc. marża odsetkowa netto oraz wskaźnik kosztów do dochodów nie wyższy niż 46 proc.

W opublikowanej w lutym 2020 roku strategii Alior celował w poprawę ROE do poziomu powyżej 10 proc., wzrost marży odsetkowej do 4,6 proc. oraz wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 41 proc.