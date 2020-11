Allegro inwestuje w ekspertów

Polska platforma handlowa i niedawny debiutant giełdowy Allegro rozwija swoje siedziby i zwiększa zatrudnienie.

Na początku 2021 r. krakowski zespół firmy przeniesie się do Centrum Biurowego Lubicz Polska, a do końca 2022 r. planowana jest zmiana lokalizacji warszawskiego oddziału na nowe budynki w Fabryce Norblina. Firma zamierza również rozwijać główną siedzibę w Poznaniu. Trzeci co do wielkości zespół inżynierów Allegro znajduje się w Krakowie, a firma zapowiada zatrudnienie tam kolejnych 140 specjalistów w ciągu trzech lat.