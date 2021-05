Allegro miało 269,6 mln zł zysku w I kwartale. Wartość produktów sprzedanych na platformie grupy wzrosła o 46 proc. do 9,59 mld zł.

Przychody Allegro w pierwszym kwartale wzrosły o 61 proc. do 1,21 mld zł. Największy udział w nich, wynoszący ponad 82 proc., miał segment marketplace. Usługi reklamowe odpowiadały za 8,4 proc. przychodów, własna sprzedaż detaliczna za prawie 5 proc., a porównywarka cen Ceneo.pl za trochę ponad 4 proc.

Zysk EBITDA spółki poszedł w górę w pierwszym kwartale o prawie 51 proc. do 527,5 mln zł, a w ujęciu skorygowanym wzrósł do 535,6 mln zł, także ok. 51 proc.

Zysk netto wzrósł do 269,6 mln zł ze 104,6 mln zł rok wcześniej.

Francois Nuyts, fot. Marek Wiśniewski

– Na koniec I kwartału liczba aktywnych kupujących przekroczyła 13,2 mln, o 13,4% więcej niż przed rokiem. Przeciętne roczne wydatki na jednego kupującego wzrosły do prawie 2880 zł, czyli o 38,9% r/r. Odnotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost liczby sprzedawców, w tym zagranicznych, a także liczby ofert – poinformował François Nuyts, prezes Allegro.

Zarząd spółki przewiduje obecnie, że wartość sprzedanych produktów na platformie grupy wzrośnie w 2021 roku o około 20 proc., przychody netto pójdą w górę o nieco powyżej 30 proc., a skorygowana EBITDA o około 20 proc.

Notowania spółki pozytywnie zareagowały na wyniki i podniesienie prognozy. Na początku sesji w czwartek kurs rósł o ponad 3 proc., a Allegro było jedynym blue chipem, którego notowania świeciły się na zielono.