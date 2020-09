Alternatywne obszary inwestycji

Niskie stopy procentowe wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowały prawie zerowe oprocentowanie wolnych środków przechowywanych w bankach.

Stawki te są znacznie niższe od inflacji, co powoduje ujemną stopę zwrotu z kapitału z przechowywanych nadwyżek finansowych. Z kolei niepewność związana z pandemią koronawirusa i jej wpływem na gospodarkę, która dopiero co została odmrożona, wpływa na niechęć do rozpoczynania nowych inwestycji przez podmioty posiadające nadwyżki finansowe. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której klienci poszukują alternatywnych form lokowania środków finansowych.