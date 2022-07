AM NBP: w latach 2022-2023 inflacja powyżej górnej granicy odchyleń od celu

Jak poinformował w piątek Narodowy Bank Polski w wynikach czerwcowej Ankiety Makroekonomicznej, ankietowani przez NBP eksperci są pewni, że w latach 2022-2023 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Respondenci nie wykluczają natomiast możliwości spadku inflacji średniorocznej poniżej tej wartości w 2024 r. Prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 24 proc.

Typowe scenariusze inflacji CPI dla kolejnych lat wynoszą: 7,2 proc. - 11,6 proc. dla 2023 r. oraz 3,6 proc. - 8,1 proc. dla 2024 r., przy centralnych prognozach równych odpowiednio 9,5 proc. oraz 5,6 proc.

"O dużej niepewności odnośnie do przyszłej inflacji świadczą szerokie przedziały 50- i 90-procentowego prawdopodobieństwa we wszystkich horyzontach. W przypadku prognoz na 2024 r. dodatkowo rozkład zagregowany nie jest skupiony wokół prognozy centralnej, tj. wartości z szerokiego przedziału 3,5 proc. - 8,7 proc. mają zbliżone do siebie prawdopodobieństwo" - napisano w wynikach ankiety.

Z kolei prognozy ankietowanych przez NBP ekspertów dotyczące tempa wzrostu PKB wskazują, że w bieżącym roku wyniesie ono prawdopodobnie między 3,4 proc. a 5,0 proc., przy prognozie centralnej równej 4,3 proc.

"W opinii uczestników AM NBP w kolejnych dwóch latach koniunktura osłabnie, a typowe scenariusze tempa wzrostu PKB zawrą się w przedziałach 1,4 proc. - 3,7 proc. dla 2023 r. oraz 2,0 proc. - 4,4 proc. dla 2024 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą odpowiednio 2,7 proc. oraz 3,5 proc." - napisano w prezentacji wyników ankiety.

Dodano, że prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

Wskazano, że przedziały typowych scenariuszy uwzględnianych przez ekspertów są bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27 proc. - 6,16 proc. dla 2022 r., 5,63 proc. - 7,72 proc. dla 2023 r. oraz 3,69 proc. - 6,17 proc. dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,66 proc., 6,75 proc. oraz 5,01 proc.

Ponadto prognozy uzupełniające zebrane w bieżącej rundzie AM NBP wskazują, że krajowa stopa bezrobocia w latach 2022-2024 ustabilizuje się na poziomie 5,1 proc., natomiast tempo wzrostu wynagrodzeń – choć wyższe niż w poprzedniej rundzie AM NBP – będzie malało – z 10,9 proc. w 2022 r. do 9 proc. w 2023 r. i 6,8 proc. w 2024 r.

Czerwcowa runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2022 r. trwała od 9 do 23 czerwca. W badaniu uczestniczyło 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizacje przedsiębiorców.