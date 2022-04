Ambasadorowie państw UE porozumieli się w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji

Ambasadorowie państw członkowskich UE porozumieli się w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę - przekazało w czwartek PAP źródło unijne. Jest to piąty pakiet sankcyjny i ma być sfinalizowany w piątek.

Według nieoficjalnych informacji, sankcjami zostaną objęci kolejni oligarchowie i sektor morski. Restrykcje zakładają też zakaz importu rosyjskiego węgla do UE, jednak ma to nastąpić dopiero za cztery miesiące. Komisja Europejska szacuje, że wartość embarga na węgiel to 4 mld euro rocznie.