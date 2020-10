American Airlines planują wykonać loty pasażerskie samolotem Boeing 737 MAX pod koniec tego roku, po raz pierwszy od czasu globalnego uziemienia modelu w marcu 2019 roku.

Samoloty będą raz dziennie latały testowo na trasie Miami-Nowy Jork raz dziennie od 29 grudnia do 4 stycznia – poinformowała linia lotnicza w oświadczeniu.

W sobotę American Airlines usunęło ze swojego harmonogramu ponad 1900 lotów zaplanowanych na samolotach 737 MAX w okresie od grudnia do 21 marca 2021 roku i przeniosły je na inne maszyny. Zmiany zostały wprowadzone w związku z niepewnością co do tego, kiedy MAX uzyska ponownie niezbędne do wznowienia działalności komercyjnej certyfikaty.

Samolot Boeinga został uziemiony w marcu 2019 roku po dwóch katastrofach lotniczych, w których zginęło 346 osób. Europejskie organy regulacyjne ogłosiły w zeszłym tygodniu, że dzięki wykryciu i naprawie usterek konstrukcyjnych samoloty są wystarczająco bezpieczne i będą mogły ponownie przewozić pasażerów. Ostateczna decyzja amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa w tej sprawie na razie nie zapadła.