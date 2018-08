American Airlines tną loty międzynarodowe przez ceny paliwa

American Airlines redukuje niedochodowe połączenia międzynarodowe w związku ze wzrostem cen paliw, informuje MarketWatch.

Największe linie lotnicze pod względem przychodów poinformowały o planowanym cięciu lotów z Chicago do Szanghaju, z Filadelfii do Monachium oraz z Los Angeles do Toronto.



- Nie są one rentowne – powiedział rzecznik American Airlines.



Wcześniej inwestorzy wyrazili swój niepokój, że przewoźnik planuje zwiększyć liczbę lotów, co potencjalnie mogłoby wywołać wojnę taryfową zagrażającą dochodowości. Następnie zaczęły rosnąć ceny paliw, co zmusiło linie lotnicze do wycofania się z planów zwiększenia linii połączeń.