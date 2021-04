Ameriprise wykupi dział należący do Banku of Montreal

Bank of Montreal zgodził się sprzedać swoją jednostkę zarządzającą aktywami w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Nabywcą zostanie Ameriprise Financial. Wartość transakcji wyniesie 847 mln USD.

Kwota 847 mln USD za które Ameriprise Financial, kupi dział należący do Bank of Montreal stanowi około 0,7 proc. wartości aktywów zarządzanych przez jednostkę.