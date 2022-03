Amerykanie sprawdzą, czy Credit Suisse stosuje się do sankcji

Komisja amerykańskiej Izby Reprezentantów sprawdza jak szwajcarski bank Credit Suisse stosuje się do sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę, informuje Reuters.

Agencja dotarła do listu wysłanego do szefa Credit Suisse przez komisję nadzoru i reform Izby Reprezentantów. Prosi o przekazanie dokumentów dotyczących finansowania jachtów i prywatnych odrzutowców należących do osób potencjalnie objętych sankcjami. Reuters pisze, że komisja bada sprawę w związku z niedawnymi doniesieniami, że Credit Suisse poinstruował fundusze hedgingowe i inwestorów, aby zniszczyli lub usunęli informacje dotyczące transakcji z niektórymi klientami.