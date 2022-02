Amerykanie pożyczali w ubiegłym roku pieniądze aby kupować domy, auta i inne drożejące szybko dobra. Ich zadłużenie jest obecnie o 1,4 bln USD wyższe niż było na koniec przedpandemicznego 2019 roku.

- Łączny bilans nowo zaciągniętych kredytów hipotecznych i pożyczek samochodowych mocno wzrósł w 2021 roku co koresponduje z wzrostem cen domów i aut – wskazał Wilbert Van Der Klaauw, wiceszef Fed w Nowym Jorku.

Oznaką powrotu konsumentów do wydawania jak przed pandemią jest wzrost bilansu kart kredytowych o 52 mld USD w czwartym kwartale 2021 roku. To największa zwyżka kwartalna do kiedy sięgają dane. Bilans na kartach jest jednak wciąż o 71 mld USD niższy niż był na koniec 2019 roku.