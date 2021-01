Amerykańscy miliarderzy wzbogacili się na pandemicznym kryzysie

Potwierdza się stare porzekadło, że bogatemu to i diabeł dzieci kołysze. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa jest tego najnowszym przykładem. Podczas gdy miliony Amerykanów popadło w skrajne ubóstwo, najbogatsi jeszcze powiększyli swoje i tak już przecież niemałe fortuny.

Według opublikowanego we wtorek raportu Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness, amerykańscy miliarderzy powiększyli swoje majątki o 1,1 bln USD, i są one o niemal o 40 proc. większe niż w połowie marca 2020 r. Z nawiązką odrobili straty z wiosny, kiedy rozszalała się pierwsza fala pandemii. Do tego, w tym okresie ich grono powiększyło się o kolejne 46 osób.

Wyliczenia IPSATF wskazują, że 600 miliarderów w USA dysponuje obecnie majątkiem rzędu 4,1 bln USD. To o 2/3 więcej niż posiada dolne 50 proc. amerykańskiej populacji.

Za tak spektakularnym wzrostem stoją przede wszystkim dwa czynniki. Rajd na rynkach akcji (jako doskonały przykład można podać Elona Muska, szefa koncernu Tesla, którego bogactwo dzięki wzrostowi ceny akcji zwiększyło się o 155 mld USD) oraz nienotowany od lat boom na rynku nieruchomości. W tym pierwszym przypadku, choć gospodarka USA nie w pełni wyszła jeszcze z pandemicznego kryzysu, jednak indeks S&P500; zyskał ponad 72 proc. od dołka z marca 2020 r. Z kolei sprzedaż istniejących mieszkań i domów osiągnęła w minionym roku najwyższy poziom od 14 lat. Ceny nieruchomości podskoczyły do rekordowego poziomu.

Tymczasem według szacunków ekonomistów z University of Chicago, University of Notre Dame i Lab for Economic Opportunities w ostatnich sześciu miesiącach 2020 roku ponad 8 mln Amerykanów popadło w ubóstwo .

O ile wskaźnik ubóstwa spadł w ciągu pierwszych kilku miesięcy pandemii, w dużej mierze z powodu wydatków stymulacyjnych rządu federalnego (np. wyższe zasiłki), jednak podskoczył o 2,4 punktu procentowego w drugiej połowie roku, notując prawie dwukrotnie większą dynamikę od największego rocznego wzrostu ubóstwa od lat sześćdziesiątych XX wieku.