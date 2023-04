Amerykańskie akcje rosną w reakcji na dane o bezrobociu i inflacji

fot. Bloomberg

Około dwie godziny po dzwonku w czwartek S&P500 rośnie o 0,6 proc., a Dow Jones Industrial Average o 0,4 proc. Nasdaq Composite drożeje z kolei o 1,3 proc.

Na plusie jest większość głównych segmentów S&P500. Przodują usługi komunikacyjne (1,7 proc.), dobra dyskrecjonalne (1,4 proc.) oraz technologie (1,2 proc.). Tracą przede wszystkim usługi komunalne (-1,2 proc.), nieruchomości (-0,7 proc.) oraz przemysł (-0,6 proc.).

Rentowność obligacji 10-letnich Skarbu Państwa USA spada do 3,409 proc., a dwuletnich do 3,95 proc.

Dane z rynku pracy podane w czwartek sugerują, że następuje złagodzenie sytuacji, a liczba wniosków o ubezpieczenie od bezrobocia wrosła do 239 tys. w tygodniu zakończonym 8 kwietnia. To najwyższy wynik od stycznia 2022 r., zgodnie z najnowszymi danymi federalnymi. Wzrost bezrobocia może wpłynąć na dalsze decyzje Fed dotyczące podwyżek stóp procentowych.

Podobnie w przypadku danych o inflacji cen producentów. W marcu PPI mocno wyhamowała, a spadek w stosunku do lutego był wyższy niż oczekiwano (-0,5 proc. vs 0,0 proc.). Sugeruje to spadek presji cenowej wśród producentów, a to z kolei może ograniczyć przenoszenie kosztów na konsumentów i w konsekwencji studzić inflację.

Inwestorzy czekają zarazem na wyniki kwartalne największych banków amerykańskich, które zostaną podane w tym tygodniu. Pożyczkodawcy tanieją – akcje JP Morgan spadają w czwartek o 0,4 proc., Bank of America o prawie 0,1 proc., Goldman Sachs o 0,1 proc. Drożeją za to Wells Fargo (0,4 proc.) i Citigroup (0,2 proc.).