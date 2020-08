Na początku dzisiejszej sesji głównym tematem na rynkach walutowych były zaskakująco słabe dane makro z Chin.

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu była ujemna już po raz siódmy z rzędu, a także dane dotyczące produkcji przemysłowej okazały się gorsze od oczekiwań. Informacje te przekładają się na dość ponury obraz sytuacji w Azji, w której Chiny są dominującą gospodarką. Zresztą, nie ma wątpliwości, że nawet pomijając problemy związane z pandemią Covid-19, nie ma co liczyć na tak imponujące tempo wzrostu gospodarczego, do którego Państwo Środka przyzwyczajało w ostatnich dwóch dekadach.

Pozostałe rynki dalekowschodnie także stoją w obliczu trudnych wyzwań. W Nowej Zelandii pojawiły się nowe przypadki koronawirusa, podczas gdy już sądzono, że problem jest opanowany. Rekordowe liczby zakażeń są notowane w Korei Południowej.

Słabe dane z Chin oraz niepokojący rozwój wydarzeń w Azji wspierają amerykańskiego dolara pod koniec bieżącego tygodnia. O bilansie całego tygodnia najprawdopodobniej zadecydują jednak dane ze strefy euro (PKB o godzinie 11:00) oraz Stanów Zjednoczonych (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeks Uniwersytetu Michigan). Na razie odbicie na dolarze jest raczej symboliczne, a amerykańska waluta ma problemy z wyrwaniem się z trendu spadkowego.



OKIEM ANALITYKA – Amerykańsko-europejska dywergencja

Dzisiejsza sesja upływa pod znakiem publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Pojawią się one m.in. w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych, czyli w rejonach świata, które zupełnie inaczej postrzegane są przez inwestorów pod kątem podejścia do pandemii i perspektyw na kolejne miesiące.

O ile inwestorzy wierzą w to, że europejska gospodarka będzie powoli, ale stabilnie, powracać na właściwy tor, to oczekiwania dotyczące sytuacji w Stanach Zjednoczonych są zgoła odmienne. USA przodują w niechlubnych statystykach dotyczących liczby przypadków koronawirusa oraz zgonów z nim powiązanych – a na razie niewiele wskazuje na to, żeby sytuacja miała się istotnie poprawiać.

Brak konsensusu rządzących w sprawie dodatkowego programu stymulacyjnego w USA także kładzie się cieniem na tamtejszą gospodarkę. Co prawda dane dotyczące liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazały się lepsze od oczekiwań, ale jest to marne pocieszenie w obliczu ogromnej, 30-milionowej rzeszy osób pozostających bez pracy w tym kraju.

W dzisiejszych danych makro z Europy i USA inwestorzy będą więc wypatrywać przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, czy dywergencja pomiędzy sytuacją w obu tych rejonach świata nadal się utrzymuje. Na razie eurodolar pozostaje przez nią wspierany, zaś dolar nadal znajduje się pod spadkową presją.