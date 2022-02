AMW sprzedaje mieszkania w Grupie i Leźnicy Wielkiej. Ceny już od 2654 zł za metr

Już 28 lutego br. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rozstrzygnie przetargi na sprzedaż mieszkań w miejscowościach: Grupa w woj. kujawsko-pomorskim oraz Leźnica Wielka Osiedle w woj. łódzkim. Pod młotek trafią cztery lokale o powierzchni 33, 46, 57 oraz 83 m2. Ceny wywoławcze wahają się od 120 tys. zł za najmniejsze z mieszkań do 221 tys. zł za największe z nich. Zyski z przetargu AMW przeznaczy na inwestycje mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych.

Trzy z czterech wystawionych na sprzedaż lokali znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim, w miejscowości Grupa. Pierwsze z mieszkań – trzypokojowe o pow. 46 m2 - mieści się przy ul. Libeckiego. Cenę wywoławczą ustalono na 160 tys. zł. Dwa pozostałe lokale usytuowane są przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Mniejsze to kawalerka o pow. 33 m2, z niespełna 18-metrowym pokojem, kuchnią, przedpokojem i łazienką z WC. Cena wywoławcza wynosi 120 tys. zł. Kolejny lokal ma trzy pokoje i łącznie 57 m2. Żeby zostać jego właścicielem trzeba zaoferować co najmniej 180 tys. zł.

Każde z mieszkań usytuowane jest na czwartym piętrze i ma niewielki balkon oraz piwnicę. Wszystkie lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i telefoniczną. Bloki, w których mieszczą się nieruchomości przeszły termomodernizację. Wymieniono w nich też stolarkę okienną i drzwiową klatek schodowych. Wszystkie mieszkania zlokalizowane są na wojskowym osiedlu, na którym znajdują się sklepy, punkty usługowe oraz szkoła podstawowa.

Najbliższe otoczenie to tereny zielone i las. Przed każdym z budynków wydzielone są miejsca parkingowe. Osiedle jest dobrze skomunikowane, w odległości ok. 1 km znajduje się stacja kolejowa. Miejscowość Grupa położona jest ok. 11 km od Grudziądza oraz 21 km od Świecia.

Tego samego dnia pod młotek trafi mieszkanie w Leźnicy Wielkiej Osiedle. Na nowych lokatorów czeka tu lokal

o pow. 83,28 m2, który znajduje się na pierwszym piętrze budynku nr 30. Cena wywoławcza to 221 tys. zł, czyli niewiele ponad 2 600 zł za m2. Mieszkanie składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz balkonu. Budynek, w którym znajduje się oferowany przez Agencję lokal jest częścią niewielkiego osiedla wielorodzinnego.

Teren zagospodarowany jest chodnikami i drogami wewnętrznymi z miejscami parkingowymi, zielenią, skwerem z fontanną oraz placem zabaw dla dzieci. W pobliżu usytuowane są punkty handlowo-usługowe: sklepy spożywczo-przemysłowe, punkt apteczny, poczta, przedszkole oraz restauracja. Komunikację zapewnia linia autobusowa. Leźnica Wielka położona jest ok. 40 km od Łodzi i 13 km od Łęczycy. W odległości niespełna 30 km znajduje się uzdrowisko termalne w Uniejowie. Bardzo blisko Leźnicy usytuowany jest Zalew Leźnicki, a najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zielone.

Przetargi odbędą się 28 lutego br. w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a. Warunkiem udziału w licytacji jest m.in. wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu do 22 lutego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości/Przetargi nieruchomości”.

Zyski ze sprzedaży lokali w Grupie Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację swoich ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

