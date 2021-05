AMW szuka nabywców na mieszkania w Pile. Ceny wywoławcze już od 120 tys. zł

Agencja Mienia Wojskowego znów sprzedaje mieszkania. Tym razem pod młotek trafią trzy dwupokojowe lokale w Pile. Przetarg odbędzie się 28 maja br. w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Ceny wywoławcze wahają się od 120 do 170 tys. zł. Zyski ze sprzedaży lokali Agencja przeznaczy na budowę mieszkań dla żołnierzy.

Pierwszy z lokali, o powierzchni 41,20 m2, mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Ludowej 24, niespełna 3 km od centrum Piły. Na przyszłego właściciela lub właścicielkę czekają tu dwa pokoje o wielkości 17,00 m2 i 8,50 m2, niespełna 7-metrowa kuchnia, łazienka i przedpokój. Lokal uzbrojony jest w sieci: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i cieplną. W bliskim sąsiedztwie usytuowane się obiekty sportowe oraz handlowe, a w dalszej odległości położone są budynki użyteczności publicznej. Cena wywoławcza to 170 tys. zł.

Drugie z wystawionych na sprzedaż mieszkań zlokalizowane jest w bloku przy ul. Spacerowej. Na ponad 29-ciu metrach znajdują się dwa pokoje o powierzchniach 12,77 i 8,03 m2, mały przedpokój, 3,25-metrowa kuchnia i łazienka o zbliżonych wymiarach. Lokal mieści się na parterze czteropiętrowego bloku i jest w pełni uzbrojony. Blok zlokalizowany jest w centralnej strefie miasta, a w jego bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowe oraz placówki użyteczności publicznej. Licytacja mieszkania przy Spacerowej rozpocznie się od 120 tys. zł.

Trzecia pozycja przetargowa to lokal usytuowany na piątym piętrze w 10-piętrowym bloku przy Alei Wojska Polskiego. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi o wymiarach 15,90 m2 i 6,70 m2, ponad 5-metrowej kuchni, przedpokoju i łazienki. Całkowita powierzchnia to 37,5 m2. Do mieszkania należy też piwnica i balkon, do którego można wejść z większego pokoju. Blok znajduje się w centrum miasta, zaledwie 450 m w linii prostej od miejskiego Parku na Wyspie. Cena wywoławcza wynosi 170 tys. zł.

Oferowane przez Agencję mieszkania mają uregulowaną sytuację prawną: są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości oraz w terminie określonym w ogłoszeniach o przetargach na konkretne lokale mieszkalne.

Przetargi rozpoczną się 28 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163a. Aby wziąć w nim udział, należy wpłacić wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu do 24 maja 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości”.

Zyski ze sprzedaży lokali Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agata Atamańska-Pyrc

Specjalista Działu ds. Marketingu i PR

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

e-mail: a.atamanska@amw.com.pl

tel. 52 52 57 847

Małgorzata Weber

rzecznik prasowy AMW

tel. (22) 314 99 78

kom.: 695 695 600

e-mail: m.weber@amw.com.pl

