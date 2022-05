AMW szuka nabywców na mieszkania w Pile oraz Debrznie. Ceny wywoławcze już od 100 tys. zł

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy zaprasza na majowe przetargi. Pod młotek trafi dziewięć mieszkań w Pile oraz dwa w Debrznie. Przetarg odbędzie się 17 maja br. w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej. W ofercie znalazły się zarówno kawalerki, jak i lokale czteropokojowe. Ceny wywoławcze zaczynają się już od niespełna 4 220 zł za m². Zyski ze sprzedaży lokali Agencja przeznaczy na budowę mieszkań dla żołnierzy.

Pośród dziewięciu mieszkań w Pile, które oferuje bydgoski oddział AMW, sześć z nich to kawalerki. Większość usytuowana jest na osiedlu przy ul. Okólnej. To lokale na parterze, drugim oraz trzecim piętrze, o metrażach od 21,7 m2 do 25,4 m2. Mieszkania znajdują się we wschodniej części miasta, w budynkach wielorodzinnych, oddalonych od centrum miasta Piły o około 3 km. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowe, sportowe, oświatowe oraz użyteczności publicznej. Ceny wywoławcze wahają się od 100 do 130 tys. zł. Co najmniej 130 tys. zł trzeba będzie wyłożyć na ostatnią z oferowanych kawalerek – dwudziestoczterometrowy lokal parterowy przy ul. Medycznej.