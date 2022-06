Analitycy: euroland uniknie recesji, poprawa już w III kwartale

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Analitycy polityki monetarnej uważają, że gospodarka strefy euro nie znajdzie się w recesji i po tym jak znajdzie dno w drugim kwartale, w trzecim nastąpi wyraźne ożywienie, informuje Reuters powołując się na badanie przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny.

Uczestnicy Survey of Monetary Analysts oczekują obecnie, że gospodarka strefy euro wzrośnie o 0,1 proc. w drugim kwartale, a następnie o 0,4 proc. zarówno w trzecim jak i czwartym. Spodziewają się podwyżki stopy depozytowej EBC o łącznie 75 pkt. bazowych w tym roku i o 150 pkt. bazowych do końca 2023 roku. Prognozują, że stopa depozytowa, wynosząca obecnie minus 0,5 proc., dojdzie do szczytowej wartości 1,25 proc. w połowie 2024 roku.