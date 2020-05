Analityka biznesowa nie musi być droga. Bezpłatne narzędzia analityczne

Ostatnie lata w środowisku biznesowym jasno pokazują, że podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój jest skuteczna analiza danych. Ta często kojarzy się ze specjalistyczną wiedzą i skomplikowanymi narzędziami. Nie musi tak być. Olbrzymie możliwości daje m.in. bezpłatne Google Data Studio.

Analityka biznesowa w powszechnej świadomości związana jest z niekończącymi się ciągami cyfr i wykresów oraz samymi analitykami, którzy poświęcają setki godzin nie tylko na zebranie niezbędnych informacji, ale również ich wizualizację oraz interpretację. Wykonywanie tych czynności samodzielnie wydaje się zadaniem praktycznie niemożliwym. Spore ryzyko popełnienia błędu i zmarnowania cennego czasu skłania wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, których budżet nie pozwala na zatrudnienie specjalistów, do porzucenia planów o korzystaniu z możliwości, jakie daje analityka biznesowa. Nowoczesna technologia sprawia jednak, że ta nie zawsze musi wiązać się ze skomplikowanymi narzędziami, wiedzą i olbrzymim doświadczeniem. Coraz częściej do naszych rąk trafiają rozwiązania, pozwalające na zautomatyzowanie procesu analitycznego, przeznaczone do samodzielnego użytkowania również przez osoby, które nie mają większego doświadczenia w tej dziedzinie. Jednym z najpopularniejszych z nich jest Google Data Studio. To jednak nie jedyne jego zalety. Do jednej z podstawowych należy fakt, że jest całkowicie bezpłatne.

Trudne raportowanie? Nie musi tak być

Tworzenie raportów spędza wielu osobom sen z powiek. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza jeżeli pozyskiwane w tym celu dane pochodzą z wielu różnorodnych źródeł, a ich powiązanie oraz interpretacja wymaga olbrzymich nakładów pracy. Niestety na tym wysiłek wcale się nie kończy: bardzo ważnym aspektem jest w końcu odpowiednia wizualizacja, która zyskuje olbrzymie znaczenie w przypadku raportów przedstawianych klientowi, ale jest także bardzo ważna w przypadku korzystania z opracowania wewnątrz firmy. Często stykając się z profesjonalnymi dokumentami przygotowanymi przez doświadczonych analityków, zwracamy uwagę przede wszystkim na ich formę, która nie tylko ułatwia poprawną interpretację wiadomości, ale przekonuje również pod kątem estetycznym. O wszystkie wymienione aspekty można zadbać w odpowiedni sposób, korzystając z bezpłatnego Google Data Studio. Aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt, nie trzeba przy tym poświęcać tysięcy godzin na naukę i wykształcenie w sobie analitycznych kompetencji. Warto wziąć udział w szkoleniu Google Data Studio - Wizualizacja, analiza danych i raportowanie online dla każdego, na którym w praktyczny sposób zaprezentowane zostaną sposoby na analizę danych przy użyciu tego bezpłatnego i niezwykle funkcjonalnego narzędzia.

Na wielu płaszczyznach

Google Data Studio to rozbudowane narzędzie, która pozwala na kompleksową analizę informacji oraz nowoczesne raportowanie. Dzięki niemu możliwe staje się między innymi:

Zebranie danych pochodzących z różnych źródeł: zarówno z usług Google i usług innych dostawców, jak i z generowanych samodzielnie baz danych czy plików.

zarówno z usług Google i usług innych dostawców, jak i z generowanych samodzielnie baz danych czy plików. Łatwa wizualizacja danych , wykorzystująca edytowalne diagramy, wykresy czy tabele.

, wykorzystująca edytowalne diagramy, wykresy czy tabele. Udostępnianie dokumentu online.

Wspólna praca nad raportem w gronie współpracowników.

Nie tylko z usług Google

Google Data Studio – co naturalne – znakomicie współpracuje z innymi usługami udostępnianymi przez potentata z Doliny Krzemowej. Z tego faktu wynika jego duża popularność zwłaszcza w branży marketingu internetowego czy analizy danych pozyskiwanych poprzez ruch online. Dzięki GDS zaledwie kilka kliknięć wystarczy do wygenerowania zaawansowanych raportów uwzględniających informacje pochodzące np. z Google Analytics, Google Search Console, YouTube, Adwords czy Arkuszy Google. To jednak nie wszystko. Oprócz 17 usług Google Data Studio umożliwia również dostęp do informacji pochodzących z wygenerowanych przez użytkownika baz i plików oraz ponad 200 źródeł partnerskich, w tym:

Adobe Analytics

AdRoll

Facebook Ads

Facebook Posts Insights

Facebook Page Insights

Instagram Ads

Instagram Insights

LinkedIn Ads

PayPal

Pinterest

Shopify

Tumblr

Twitter

Łatwa obsługa

Google Data Studio w niezwykle umiejętny sposób łączy w sobie zaawansowane możliwości z intuicyjną obsługą, bazującą na wygodnym i przejrzystym interfejsie oraz systemie drag&drop. Samo dodawanie źródeł jest bardzo proste, a dalsza praca w znacznej mierze opiera się na przeciąganiu danych w wybrane miejsce. Poza tym, pracując w Google Data Studio, możemy bazować na szablonach, które będą automatycznie pobierać nowe dane. Sporządzanie raportów okresowych może więc sprowadzać się zaledwie do kilku kliknięć: uda się zupełnie wyeliminować najbardziej pracochłonny etap, a więc ponowne zbieranie informacji. Wszystko będzie już na swoim miejscu, a my dodatkowo możemy śledzić w wygodny sposób postęp działań i porównywać na bieżąco rezultaty osiągane w poszczególnych odcinkach czasu.

Nowoczesne raporty

Jednym z owoców pracy profesjonalnych analityków biznesowych są rozbudowane raporty, które przekonują nie tylko zawartością merytoryczną, ale również przemyślaną forma i estetyką. Choć często pomijamy ten ostatni aspekt, badania naukowe pokazują, że odpowiednia wizualizacja wpływa na nasze zdolności interpretacyjne, a więc pomaga również lepiej analizować prezentowane dane i podejmować na tej bazie lepsze decyzje. Google Data Studio pozwoli tworzyć bardziej dopracowane i atrakcyjne raporty bez jakichkolwiek kompetencji dotyczących np. grafiki komputerowej. W tym celu wystarczy posłużyć się gotowymi i bezpłatnymi szablonami, ułatwiającymi przedstawienie zebranych informacji w sposób świadczący o wyczuciu estetycznym i najwyższym profesjonalizmie.

Interaktywność ma znaczenie

Dane, nawet najlepiej wyselekcjonowane, nie miałyby znaczenia, gdyby nie można było z nich w łatwy sposób korzystać. Google Data Studio umożliwia tworzenie interaktywnych i edytowalnych dokumentów, z których korzystać będą mogli zarówno współpracownicy, jak i klienci. Udostępnianie odbywa się na takiej samej zasadzie jak w innych usługach Google. Pozwala więc na zdefiniowanie poziomu uprawnień dla określonej osoby lub grupy osób oraz niezwykle łatwe dzielenie się efektami pracy z dowolnymi odbiorcami. Oczywiście raport można także wyeksportować do pliku PDF i wysłać w zamkniętej formie.

Samodzielne działanie

Co szczególnie ważne: korzystanie z Google Data Studio umożliwia skuteczną analizę danych oraz profesjonalne raportowanie bez konieczności ponoszenia znacznych wydatków czy zatrudniania pracowników zajmujących się tymi aspektami. Dzięki możliwości łączenia wielu źródeł informacji GDS sprawdzi się w różnych środowiskach i branżach, nie tylko tych związanych z e-commerce czy marketingiem internetowym. Może być wykorzystywany w celu lepszego zarządzania informacjami i raportowania również w małych i średnich, a nawet dużych przedsiębiorstwach. Każda osoba odpowiedzialna za sporządzanie i prezentowanie dokumentacji bez jakichkolwiek nakładów finansowych zyska dostęp do interaktywnego narzędzia pozwalającego na oszczędzenie setek godzin pracy i – co jeszcze ważniejsze – uchroni się przed ryzykiem popełnienia błędu, co nieodłącznie towarzyszy procesowi zbierania i interpretacji danych.

Autor: Paweł Łaniewski