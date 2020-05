Analiza danych w biznesie. Poradnik dla przedsiębiorców w czasie transformacji

Żyjemy w czasach, w których informacje magazynowane przez każde przedsiębiorstwo stają się jego podstawowym potencjałem. Termin Data-Driven już dawno przestał być tylko pustym frazesem: przeobraził się przy tym w filozofię, która stoi u podstaw każdego efektywnego biznesu.

Czwarta rewolucja przemysłowa, w której czasach żyjemy, oferuje nam praktycznie nieograniczony potencjał. Technologie cyfrowe, robotyka i automatyzacja procesów mogą odmienić nie do poznania każdy podmiot, niezależnie od branży i jego rozmiaru. Tak naprawdę w sercu przemian leży jednak skuteczna analiza danych. Dziś, aby zdobywać i właściwie interpretować informacje, nie musimy już poświęcać mnóstwa czasu, sił i środków. Coraz częściej cały proces ulega automatyzacji, a rozbudowane oprogramowanie pomaga w skutecznej analizie danych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na podejmowane decyzje, a więc również potencjał przedsiębiorstwa. Warto korzystać z tego dorobku i wdrożyć efektywne metody analizy danych w firmie.

Analiza danych w sercu biznesu

Każdy podmiot akumuluje olbrzymie ilości danych. Nie wszystkie z nich są przy tym dostępne w łatwy sposób dla użytkowników, co znacząco utrudnia sporządzanie miarodajnych raportów. Nawet jeżeli uda się je pozyskać, w dalszym ciągu sporym problemem może okazać się ich właściwa interpretacja, a w następnej fazie również wizualizacja i sporządzenie na tej podstawie dokumentów ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Czasy, w których każdy z tych procesów wiązał się z godzinami katorżniczej pracy, na szczęście bezpowrotnie minęły. Dzięki transformacji cyfrowej analiza danych jest zdecydowanie łatwiejsza, a nowoczesne narzędzia pozwalają na zautomatyzowanie wielu jej aspektów. Aby tak było, należy połączyć jednak dwa czynniki: z jednej strony dostęp do odpowiednich technologicznych rozwiązań, z drugiej: wiedzę dotyczącą zarówno korzystania z ich potencjału, jak i metod analizy danych.

Szkolenie z analizy danych: świetna inwestycja

Rynek nowoczesnych technologii zmienia się z każdym dniem, siłą rzeczy wiedza szybko ulega także dezaktualizacji. W środowisku biznesowym czas płynie przy tym zdecydowanie szybciej, dlatego warto mieć kontakt z najnowszymi narzędziami i metodami analizy danych. W wielu przypadkach to właśnie te czynniki decydują o skuteczności podejmowanych działań oraz o sensie całej długofalowej strategii. Doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy będzie wzięcie udziału w szkoleniu z analizy danych. Webinar Jak transformować biznes opierając się na danych dostarczy sporo fachowych informacji zarówno reprezentantom podmiotów przechodzących przez proces transformacji cyfrowej, jak i tym, którzy mają go już za sobą, ale chcą zweryfikować osiągnięte cele i dostrzec nowe perspektywy.

Skuteczna transformacja

Wielu przedsiębiorców obawia się pełnego zaangażowania w transformację cyfrową. Jest to związane przy tym nie tylko ze stosunkowo wysokimi kosztami, ale przede wszystkim znacznymi problemami organizacyjnymi. Warto jednak spojrzeć na to z jednej strony jak na olbrzymie perspektywy, z drugiej – jak na standard, który z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny w światowym biznesie. Jak wynika z raportu McKinsey Global Survey, ponad 80% ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że w ciągu ostatnich 5 lat podjęło działania związane z cyfrową transformacją organizacji. Jednocześnie zaledwie 30% z nich uznało ten proces za udany lub bardzo udany. Warto mieć jednak świadomość, że znaczną rolę odgrywa w tym przypadku efekt skali: w firmach zatrudniających poniżej 100 pracowników zadowalające wyniki transformacji są stwierdzanie niemal 3 razy częściej niż w korporacjach zrzeszających powyżej 50 tysięcy osób. Warto więc inwestować w każdym przypadku, ale małe podmioty powinny być szczególnie zainteresowane cyfryzacją i automatyzacją analizy biznesowej.

Wskazówki dla przedsiębiorców

Aby czerpać pełnię korzyści z analizy danych, warto przyjrzeć się przede wszystkim konkretnym przypadkom transformacji i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Należy także spoglądać na cały proces całościowo: wbrew różnym opiniom jest to system naczyń połączonych, które do optymalnego działania wymagają spójnej wizji i przemyślanej strategii. Właściwe połączenie poszczególnych i mocno zróżnicowanych komponentów – z jednej strony dotyczących kwestii stricte technicznych, a z drugiej managerskich i organizacyjnych – nie jest proste. Dlatego warto podejść do tego zadania jak do długofalowego procesu, który może okazać się najlepszą inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa.

Analiza potrzeb i celów

Każda firma to skomplikowany organizm, a potencjalne problemy i nowe perspektywy mogą dotyczyć różnych obszarów. Przed przystąpieniem do transformacji cyfrowej warto skrupulatnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji i zdiagnozować listę szans i problemów. Skuteczne określenie celów i perspektyw to doskonały punkt wyjścia do wprowadzenia efektywnych metod analizy danych. Porażki w tym zakresie często wynikają z pominięcia tego kluczowego etapu. Warto przy tym pamiętać, że nowoczesne narzędzia, takie jak systemy Business Intelligence czy oprogramowanie ERP, można zsynchronizować ze strukturą praktycznie każdego podmiotu albo konkretnego obszaru jego działalności, wobec czego transformację można dostosować zarówno do potrzeb, jak i aktualnych możliwości finansowych czy organizacyjnych.

Opracowanie strategii

Kolejnym elementem etapu koncepcyjnego będzie opracowanie strategii transformacji cyfrowej oraz wizji systemu, który dzięki niej powstanie. Warto działać zgodnie ze ściśle określonym planem i współpracować z ekspertami, którzy nie tylko zajmą się kwestiami technologicznymi, ale zadbają również o aspekt doradczy w trakcie całego procesu. Jeszcze przed przystąpieniem do implementacji należy zdefiniować systemy analizy danych, które będą wykorzystywane w organizacji, oraz zadbać o odpowiednią architekturę informacji. Oczywiście wszystko w znacznej mierze zależy od tego, jakie technologie zostaną wykorzystane i w jak dużym stopniu postawimy na cyfryzację i automatyzację.

Współpraca i lider

Case studies pokazują, że bardzo często porażka transformacji cyfrowej wiąże się z problemami z właściwym zarządzaniem w środowisku pracy. Uczestnicy McKinsey Global Survey za kluczowe uważali elementy związane z aktywizowaniem wszystkich pracowników do programu zmian, jednak podkreślali również niezwykle ważną rolę liderów transformacji. Aby odnieść sukces, trzeba więc połączyć oba elementy i zadbać o realne zmiany dotyczące także mentalności oraz przyzwyczajeń. Dobrzy liderzy, przekonani do sensu stosowania nowoczesnych narzędzi analizy danych i wykorzystywania rozwiązań IT w biznesie, okażą się nieocenionym wsparciem i gwarantem skutecznego przejścia przez transformację przedsiębiorstwa.

Autor: Paweł Łaniewski

