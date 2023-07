Analiza poranna – Fed jednak mniej jastrzębi Materiał zewnętrzny

Zakończone wczoraj posiedzenie Fed, zgodnie z szerokimi oczekiwaniami zakończyło się podwyżką stóp o 25 punktów bazowych. Konferencja prasowa została jednak gołębio odebrana, co przełożyło się na szeroką poprawę sentymentu. O ile wcześniej amerykańscy bankierzy centralni spodziewali się dwóch podwyżek stóp przed końcem roku. To po wczorajszej kolejne mają zależeć od napływających danych. Rynek obecnie w 50% wycenia takich ruch we wrześniu, a Powell przyznał, że obecnie równie prawdopodobne jest utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie jak i podwyżka. Choć szef Fed wyraził zadowolenie z czerwcowego spadku inflacji, to jednak podkreślił, że ważniejsza pozostaje dynamika cen bazowych, a ta cały czas jest wysoko. Droga do kolejnej podwyżki stóp pozostała otwarta w razie potrzeby.

