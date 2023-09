Analiza poranna – Rynek sukcesywnie odrabia straty Rafał Sadoch, analityk mBanku

O ile środowa sesja na Wall Street przyniosła umiarkowane wzrosty, to przebieg handlu w Azji był mieszany. Chińskie indeksy pozostawały pod presją. Jest to bardziej związane z brakiem szerszej stymulacji wzrostu przez władze w Pekinie, czego spodziewał się rynek. Opublikowane dziś wskaźniki koniunktury gospodarczej nie były tak złe, jak niektórzy się obawiali. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł do 49.7 pkt. z 49.3 pkt. odnotowanych w lipcu. Mediana prognoz rynkowych ukształtowała się natomiast na poziomie 49.4 pkt. Wskaźnik liczony dla sektora usługowego spadł do 51.0 pkt. z 51.5 pkt. i oczekiwanych 51.2 pkt.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl