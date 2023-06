Analiza poranna – Solidne odbicie na Wall Street. Cała nadzieja w danych

ARC

Wczoraj poznaliśmy zaskakująco dobry odczyt z amerykańskiej gospodarki, świadczący, że popyt konsumpcyjny może utrzymywać się na wysokim poziomie. Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł w czerwcu do 109.7 pkt. z 102.5 pkt. w maju i oczekiwanych przez rynek 103.6 pkt. Nadzieje na utrzymanie relatywnie wysokiego poziomu koniunktury poprawiły sentyment wśród inwestorów. Ze strony bankierów centralnych w najbliższym czasie nie ma co liczyć na złagodzenie retoryki, zatem cała nadzieja pozostaje w publikowanych danych. Dziś kalendarium makroekonomiczne nie jest obfite pod tym względem, ale w drugiej połowie tygodnia będzie to lepiej wyglądać.

Dziś jednak notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy cofają się. Wszystko za sprawą doniesień wskazujących na możliwość ograniczenia przez USA eksportu chipów wykorzystywanych do rozwijania sztucznej inteligencji. Najbardziej mogą stracić na tym takie spółki jak Nvidia.

Na początku europejskich godzin handlu niemiecki Dax wraca powyżej 16000 pkt. Dziś drugi dzień sympozjum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze. Kreślony przez nich kierunek polityki monetarnej jasno daje do zrozumienia, że walka z inflacją potrwa jeszcze długo i potrzebna jest tu duża determinacja. Eurodolar bez większych zmian w okolicy 1.0950. Złoty lekko koryguje się po ostatnich wzrostach. To przez umacniającego się dolara, który zyskuje względem większości z grona G10. Najmocniej wobec walut surowcowych. Na dole stawki jest NZD oraz AUD.

Pod presją pozostają surowce. WTI spada do poziomu 67 USD za baryłkę, a złoto zbliża się do równego poziomu 1900 USD za uncję. Perspektywa spadku popytu w drugiej połowie roku oraz jastrzębie sygnały ze strony banków centralnych nie pomagają notowaniom.