Analiza poranna – Spokojny początek tygodnia Rafał Sadoch, analityk mBanku

Ubiegły tydzień na amerykańskim rynku akcyjnym okazał się najlepszy od czerwca, ale i tak w skali całego miesiąca główne indeksy znalazły się pod kreską. Wyprzedaż z pierwszych trzech tygodni spowodowana była wzrostem rentowności na rynku długu. Tu jednak sytuacja uspokoiła się, przez co jest nadzieja na kontynuowanie odbicia. Opublikowane w piątek sierpniowe dane z amerykańskiego rynku pracy miały jednoznacznie pozytywny wydźwięk dla rynku akcyjnego. Z jednej strony tempo kreacji nowych miejsc pracy przyspieszyło, co jest oznaką względnie dobrej koniunktury, a z drugiej sygnały dla Fed są gołębie. Stopa bezrobocia nieoczekiwanie wzrosła do 3.8% z 3.5% odnotowanych w lipcu, a dynamika płac spadła do 4.3% z 4.4% przed miesiącem. To sygnał, że nie trzeba dalej podnosić stóp, bo bliżej jest do zrealizowania mandatu Rezerwy Federalnej. Mimo tego piątkowa sesja na Wall Street nie przyniosła dużych przetasowań. Najwięcej 0.3% zyskał przemysłowy Dow Jones. Indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu wzrósł w sierpniu do 47.6 pkt. z 46.4 pkt. przed miesiącem, pozostając jednak głęboko poniżej granicznej wartości 50 pkt. oddzielającej wzrost od kurczenia się sektora.

