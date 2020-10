Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej uważa, że PKB może spaść w tym roku nawet dwa razy mocniej niż prognozuje rząd i wbrew oczekiwaniom spaść także w 2021 roku, informuje Reuters.

Pesymizm Ancyparowicz wynika z nasilenia pandemii w Polsce.

- W tym momencie oceniam sytuację raczej pesymistycznie – powiedziała Ancyparowicz Reutersowi. – Jeśli ta sytuacja pandemiczna rozwinie się w najbliższych tygodniach, a pewnie tak będzie, prognoza w (moim) najbardziej pesymistycznym scenariuszu to spadek o 8-10 proc. w tym roku – dodała.

Ancyparowicz widzi także możliwość spadku PKB w 2021 roku o 2-3 proc., „może trochę mniej”. W 2022 roku oczekuje lekkiego odbicia.

Reuters przypomina, że rząd założył w budżecie spadek PKB o 4,6 proc. w 2020 roku i spodziewa się wzrostu o 4 proc. w przyszłym roku.

Ancyparowicz wskazuje jako powód swojego pesymizmu wprowadzone ostatnio ograniczenia w związku z nasileniem się pandemii w Polsce. Uważa, że sytuacja skłoni ludzi do ograniczenia konsumpcji. Ancyparowicz widzi możliwość wzrostu inflacji do ok. 3,5 proc., głównie z powodu wyższych cen usług, pisze Reuters. Spodziewa się jednak utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie.