Fundusz private equity Attestor Capital przejął 51 proc. udziałów niemieckiego przewoźnika lotniczego Condor, którego przed pandemią chciała przejąć Polska Grupa Lotnicza, donosi serwis ch-aviation.

Attestor ogłosił, że zainwestuje 200 mln EUR w kapitał przewoźnika i zapewni 250 mln EUR na jego modernizację.

- Condor to silna marka z potwierdzonym modelem biznesowym działająca na atrakcyjnym rynku. Jako lider niemieckiego rynku lotów wakacyjnych Condor jest w szczególnie dobrej sytuacji aby skorzystać z odbicia na rynku turystycznym – powiedział Jan-Christoph Peters, założyciel i właściciel Attestor Capital.

Szef angielskiego funduszu podkreślił, że skutecznej restrukturyzacji koszty spółki czynią ją bardzo konkurencyjną.

Condor ogłosił, że dzięki inwestycji funduszu zachowa wszystkie 4 tys. miejsc pracy.

49 proc. udziałów w linii pozostanie własnością SG Luftfahrtgesellschaft. To specjalny fundusz stworzony w celu trzymania akcji Condor należących do rządu federalnego oraz rządu kraju związkowego Hesja, które udzieliły spółce finansowania pomostowego po bankructwie we wrześniu 2019 roku jej właściciela, biura podróży Thomas Cook.