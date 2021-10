Answear nie zwalnia. Teraz Grecja i Chorwacja, a za moment...? Jakie są plany ekspansyjne spółki?

Answear koncentruje się na sprzedaży i rozwoju nie tylko na obecnych rynkach – w tym roku firma kontynuuje ekspansję, wkraczając do Grecji i Chorwacji, tym samym swoim zasięgiem obejmując już 9 krajów regionu CEE. Jakie nadzieje wiąże z południem Europy?

Answear chce zostać liderem w sprzedaży mody online w regionie CEE i wytrwale dąży do tego celu. W 2014 r. sklep rozpoczął ekspansję: wystartował w Czechach i na Słowacji. Rok później pojawił się w Rumunii i na Ukrainie, w 2016 r. jego celem stały się Węgry, w 2018 r. Bułgaria. W tym roku nadszedł czas na kolejne 2 nowe rynki: Grecję i Chorwację, w których rentowność na poziomie EBIDTA Answear.com zamierza osiągnąć już w 2023 r. Na tym plany się nie kończą! Na razie spółka zdradziła, że w przyszłym roku zamierza wkroczyć na kolejne 2 rynki, a docelowo chce być obecna we wszystkich państwach bałkańskich. Efektywne działanie w nowych krajach może zagwarantować bogate doświadczenie i możliwości logistyczne w dostawach na południe Europy. Sklep chce przyciągnąć nowych klientów poprzez kampanie budujące świadomość marki oraz stale powiększany asortyment. Już teraz oferta liczy ponad 400 topowych marek z różnych półek cenowych i ok. 115 tys. produktów. Klienci znajdą tutaj odzież, buty i dodatki na każdą porę roku, od elementów denimowych, po sukienki, cieplejsze kurtki i https://answear.com/k/ona/obuwie/kozaki-i-botki.

Ekspansja Answear.com

Answear pojawia się w Grecji

Końcem sierpnia Answear oficjalnie pojawił się w Grecji. „Tuż po starcie strony Answear.gr zanotowaliśmy duże zainteresowanie greckich klientów, którzy coraz lepiej poruszają się w świecie zakupów online. Cieszymy się, że Answear otrzymał już pierwsze oznaki zaufania i uznania. Naszym największym dotychczasowym wyzwaniem było dostosowanie lokalnej strony internetowej nie tylko do specyfikacji firmy, ale także do potrzeb greckich konsumentów. Jest to oczywiście proces ciągły, każdego dnia staramy się coś udoskonalać i jesteśmy otwarci na uwagi naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Answear stanie się w Grecji nie tylko topowym sklepem online, ale także miejscem pełnym inspiracji." - przekonuje Konstantina Tsira, Country Manager na rynek grecki. Grecja jest jednym z największych rynków w regionie, zamożnym i dynamicznie rozwijającym się pod względem e-commerce. Tylko w 2020 r. jego wzrost wyniósł 47%! Zamieszkuje go prawie 11 mln ludności, z czego ok. 8,4 mln jest użytkownikami sieci. Grecy często wybierają formę zakupów online – jak podają statystyki, robi to 6 na 10 internautów. W sieci kupują przede wszystkim produkty modowe, elektronikę, akcesoria i gry komputerowe. Co ciekawe, o wiele bardziej wolą zakupy poprzez stronę sklepu – zakupy internetowe za pośrednictwem telefonu robi tylko 25% klientów. Greckie klientki i klienci maja dużą świadomość w zakresie marek premium, lubią styl casualowy i modę sportową, przywiązują także wagę do ekologii. Na Answear znajdą produkty, które trafią w ich gust: sklep dysponuje sporą ofertą ubrań i akcesoriów comfywear i casual, takich jak bluzy damskie i męskie, dresy, T-shirty czy sneakersy.

Kolejny rynek – Chorwacja

Zaledwie miesiąc po starcie w Grecji, Answear pojawił się w Chorwacji. Jest to niewielki, bo liczący ok. 4 mln potencjalnych klientów, ale dynamicznie rozwijający się rynek. Z rok na rok zakupy internetowe stają się coraz bardziej popularne – Chorwaci lubią kupować w sieci, a do tej formy przekonują ich przede wszystkim atrakcyjne ceny, szeroka oferta produktowa oraz programy lojalnościowe. „Naszym kluczem do sukcesu jest jasna strategia oraz fakt, że oferujemy coś więcej niż tylko ubrania. Nasi klienci mogą tu znaleźć prawdziwą inspirację i pozytywne treści, które pomogą im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.” – komentuje Sandra Gasparic Country Manager na rynek chorwacki.

