Antoniak z Pekao SA: najbliższe miesiące powinny przynieść niewielki spadek inflacji

Najbliższe miesiące powinny przynieść niewielki spadek inflacji w związku z wyhamowaniem presji na wzrost cen paliw w ujęciu rocznym oraz wysoką bazę odniesienia dla cen żywności - ocenia ekonomista Adam Antoniak z Pekao SA w komentarzu do wtorkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. wzrosły o 2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.



"Najbliższe miesiące powinny przynieść niewielki spadek inflacji w związku z wyhamowaniem presji na wzrost cen paliw w ujęciu rocznym oraz wysoką bazę odniesienia dla cen żywności. Na koniec 2018 r. inflacja może znaleźć się w okolicach dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP" - przekazał Antoniak w komentarzu przesłanym PAP.



W jego ocenie, w dłuższej perspektywie głównym krajowym ryzykiem pozostaje napięta sytuacja na rynku pracy, która może zwiększyć presję płacową.



"Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie w czwartym kwartale 2019, a na koniec 2019 r. stopa referencyjna wyniesie 1,75 proc." - uważa ekonomista.



Antoniak podkreśla, że lipiec przyniósł dalsze wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności (do 2,2 proc. rok do roku z 2,8 proc. rok do roku w czerwcu).



"W mniejszej skali niż w czerwcu rosły ceny mięsa (0,8 proc. rok do roku versus 1,6 proc. rok do roku miesiąc wcześniej). Wyraźnie niższe niż przed rokiem były ceny owoców (spadek o 3,8 proc. rok do roku)" - tłumaczy.



Jak zauważa, ceny w kategorii transport wzrosły o 10,1 proc. rok do roku, przy wzroście cen paliw o 18,0 proc. rok do roku. Dodaje, że opłaty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośnikami energii zwiększyły się o 2,2 proc. rok do roku.



"Wzrost cen w transporcie podniósł roczny wskaźnik CPI o 0,85 pkt. proc., ceny żywności o 0,50 pkt. proc., a ceny związane z mieszkaniem o 0,48 pkt. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia obniżyły roczny wskaźnik CPI o 0,22 pkt. proc. W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się do 0,5 proc. rok do roku z 0,6 proc. rok do roku w czerwcu" - przekazał ekonomista.



Jak podkreśla, inflacja CPI pozostaje wyraźnie poniżej celu NBP, co pozwala RPP na utrzymywanie łagodnej retoryki.