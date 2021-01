Grupa inwestorów, dysponujących łącznie ponad 2 bln USD aktywów, zaapelowała o uwolnienie setek tysięcy marynarzy, którzy z powodu pandemii od wielu miesięcy są zmuszeni do przebywania na statkach, informuje Reuters.

W liście skierowanym do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa inwestorzy podkreślają, że sytuacja z każdym dniem generuje coraz większe ryzyko i że nie jest to dłużej problem tylko branży przewozów morskich.

Vincent Kaufmann, szef Ethos Foundation, do której należą także szwajcarskie fundusze emerytalne, opisał sytuację, która dotyczy ok. 400 tys. marynarzy floty handlowej, jako „tragedię humanitarną jak i wielkie zagrożenie łańcuchów dostaw wielu firm”.

fot. Bloomberg

Przedstawiciele branży transportu morskiego ostrzegają, że wielu marynarzy jest na krawędzi załamania. Wielu jest na morzu dłużej niż wynosi ustalony w międzynarodowych konwencjach limit 11 miesięcy.

- Jeśli nic nie zostanie zrobione, jest tylko kwestią czasu kiedy dojdzie do czegoś katastrofalnego – powiedział Reutersowi Jenn-Hui Tan z with Fidelity International.

Agencja przypomina, że ok. 90 proc. globalnego handlu odbywa się dzięki transportowi morskiemu. Przypomina także, że w grudniu Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie kraje do uznanie marynarzy za kluczowych pracowników, co pozwoliłoby im opuszczać statki nawet w okresie lockdownu.