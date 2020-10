Aplikacja, która uczy dzieci jak dbać o swoje finanse

Pakiet PeoPay KIDS w Banku Pekao to pierwsze w Polsce tak kompleksowe narzędzie do zarządzania finansami osobistymi dla dzieci. Pierwsze, bo jest też wsparciem dla rodziców w finansowej edukacji swoich pociech.

Edukacja finansowa w szkołach jest nieefektywna i nie zapewnia najmłodszym realnego zrozumienia tematu i zdobycia podstawowych umiejętności z tego obszaru. Owszem, szkoła może nauczyć logicznego myślenia i liczenia, co bez wątpienia jest w tym bardzo pomocne, jednak niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Polski. Potwierdzają to choćby badania OECD czy London Institute of Banking & Finance. Wynika z nich m.in., że o wiele ważniejszy wpływ na rozwój finansowej świadomości młodzieży mają osobiste doświadczenia.

Im szybciej, tym lepiej

Jak wynika z opracowania „Family Power”, przygotowanego przez firmę badawczą IQS w maju tego roku, opisującego postawy i zachowania polskich rodzin, prawie 80 proc. rodziców uważa, że jedną z najważniejszych wartości, które chcieliby przekazać swoim pociechom jest niezależność. Jednocześnie prawie 70 proc. jest zdania, że zdobycie umiejętności oszczędzania jest kolejnym naturalnym krokiem w wychowaniu. Jak jednak przyznają, nie zawsze wiedzą w jaki sposób powinni taką naukę poprowadzić. Tymczasem edukowanie dzieci w zakresie finansów powinno rozpocząć się najwcześniej jak to możliwe.

Autorzy raportu „Family Power” zauważają, że na rynku produktów dla dzieci coraz bardziej aktywny jest sektor bankowy. Okazuje się przy tym, że rodzice nie szukają jedynie ofert stworzonych stricte dla najmłodszych, ale całych ekosystemów edukacyjnych, w których również oni mogliby odgrywać aktywną rolę.

Jednym z takich rozwiązań mogą okazać się aplikacje mobilne. Dla współczesnych dzieci, które od najmłodszych lat zaznajomione są z technologią, obsługa tabletu czy smartfona nie stanowi przecież większego problemu. Nierzadko radzą sobie z nimi lepiej niż dorośli.

Zarówno z raportu „Family Power”, jak i z badania przeprowadzonego kilka miesięcy wcześniej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że 85-90 proc. dzieci w wieku 11-16 lat korzysta ze smartfona. Dlatego rozwiązania skierowane do tej grupy odbiorców powinny wykorzystywać nowe technologie i generalnie być jak najbardziej nowoczesne – uważają eksperci.

Mamy rządzą!

W Polsce, pierwszym bankowym rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby rodziców i pomaga im w edukowaniu dzieci w dziedzinie finansów osobistych jest pakiet PeoPay KIDS w Banku Pekao. Składa się na niego prosta w obsłudze aplikacja, przyjazna zarówno dla dzieci, jak i rodziców, konto osobiste (Przekorzystne) i oszczędnościowe (Mój Skarb) oraz karta płatnicza.

Pekao wprowadziło pakiet PeoPay KIDS 1 czerwca tego roku, czyli w Dniu Dziecka, a obecnie korzysta już z niego 33 tys. dzieci w całej Polsce. Badania wskazują, że to głównie mamy podejmują decyzję o założeniu pociechom pierwszego konta. Nie inaczej jest w przypadku PeoPay KIDS – 63 proc. pakietów dla dzieci zostało uaktywnionych właśnie przez mamy.

Pakiet PeoPay KIDS adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz do ich rodziców. Ci ostatni otrzymują pomocne narzędzie, które poza funkcją dydaktyczną, pozwala też na dyskretny nadzór nad finansami dziecka.

Nieletni milionerzy

Jak wynika ze statystyk zaprezentowanych przez Bank Pekao, od czerwca jego najmłodsi klienci wykonali jak dotąd 327 tys. transakcji na łącznie 2,8 mln zł. Na kontach oszczędnościowych odłożyli zaś aż 12,5 mln zł.

97 proc. z nich ma aktywną kartę PeoPay KIDS, dodawaną do Konta Przekorzystnego. Bank nie pobiera opłat za jej wydanie i obsługę, jak również za prowadzenie konta i wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Co warte podkreślenia, szczególnie w obecnych czasach, wspierając bezpieczne zakupy bez dotykania gotówki Pekao udostępnił dzieciom płatności zbliżeniowe, z czego bardzo chętnie korzystają. Transakcje bezgotówkowe to aż 98 proc. wszystkich operacji wykonanych kartą PeoPay KIDS (ich średnia wartość to 8,3 zł), z czego płatności zbliżeniowe stanowią 85 proc. Większość płatności kartą to zakupy w sklepach spożywczych (51 proc.).

Pozostałe 2 proc. transakcji kartami to wypłaty z bankomatów. Ich średnia wartość to niecałe 40 zł.

– Wprowadzone w połowie roku rozwiązanie finansowe dla dzieci cieszy się dużym powodzeniem. 33 tys. użytkowników Pakietu PeoPay KIDS, którzy często korzystają z aplikacji, pokazuje, że na polskim rynku brakowało usługi, która łączyłaby funkcje kierowane do rodziców oraz najmłodszych dzieci – mówi Tomasz Molenda, dyrektor biura Zarządzania Segmentem Klientów Detalicznych w Banku Pekao.

Jak dodaje, pakiet PeoPay KIDS cieszy się największym zainteresowaniem wśród dzieci w wieku 9-12 lat, które stanowią aż 74 proc. wszystkich użytkowników.

Wirtualna skarbonka

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość odkładania przez dzieci pieniędzy na koncie oszczędnościowym Mój Skarb. Ułatwia im to oszczędzanie na wymarzone cele, które Bank Pekao dodatkowo wspiera specjalną ofertą 2 proc. w skali roku dla kwoty do 3000 zł przez 120 dni od otwarcia rachunku.

W aplikacji PeoPay KIDS dzieci mają szansę oszczędzić pożądaną kwotę na wybrany cel, kontrolując postępy na bieżąco. Stan swoich finansów sprawdzają średnio co drugi dzień, logując się do aplikacji 15 razy w miesiącu. Średnie saldo pieniędzy w wirtualnym portfelu najmłodszych to 171 zł, natomiast w skarbonkach trzymają średnio 620 zł.

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonie dziecka, a jeśli go nie posiada, na urządzeniu rodzica. Żeby założyć dziecku pakiet, nie trzeba iść do oddziału banku. Wystarczy wejść do Panelu rodzica w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości elektronicznej Pekao24. Jeśli rodzic nie jest klientem banku, może założyć najpierw dla siebie konto na selfie, a później dla swoich dzieci w Panelu rodzica.

– Powodzenie, jakim cieszy się Pakiet PeoPay KIDS pokazuje, że tego typu rozwiązania są naprawdę potrzebne i jestem przekonany, że rynek dziecięcych produktów bankowych będzie się w najbliższym czasie dynamicznie rozwijał – przekonuje Tomasz Molenda.

